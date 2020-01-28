للبيع.مجمع فيلتين في شارع الفلاح أبوظبي مجمع فيلتين على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق الباسمينت : غرفة نوم ماستر - حمام - مطبخ - صالة - غرفة خادمة - حمامين - غرفة غسيل - مخزن طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالتين مع حمام - مصعد - المطبخ طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة مطبخ - غرفتين نوم - حمام طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - صالة - غرفتين للخدم - مطبخ - غرفة مكوي - حمام منطقه خارجية : غرفة سائق مع حمام - غرفة غسيل - المطبخ - مواقف السيارات - حديقة كود رقم : VI 115144 026592300