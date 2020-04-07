للبيع.مجمع فيلتين في شارع الخليج العربي أبوظبي هذا المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9 غرف نوم - 9 حمامات - مجلس - صالتين مع حمام - مطبخ مع خزانات - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 8,625 قدم مربع كود رقم : VI 106893 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733