للبيع.مجمع فيلتين | فى القرم الشرقية أبوظبي مجمع فيلتين ويوجد ارض فضاء لفيلا ثالثة كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صالة معيشة - مطبخ - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - مطبخ تحضيري - 4 حمامات الطابق الرووف : غرفتين نوم - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - غرفة غسيل - 3 حمامات التوب رووف ملاحق خارجية : 3 مطابخ خارجية - 3 مخازن - 3 غرف نوم ماستر كود رقم : CD 979966 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية أو السيد / سمير : 0503070042