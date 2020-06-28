للبيع | مجمع فيلتين فخم | منطقة المشرف أبوظبي هذا المجمع مكون من فلتين كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - 2 جناح - مجلس - صالة - غرفة طعام مطبخ - مطبخ تحضيري - 7 حمامات ملحق خارجي :- غرفة سائق - مخزن - مطبخ مساحة الأرض : 8,925 قدم مربع كود رقم : VI 113215 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733