للبيع.مجمع فيلتين فخم في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس كبير - صالتين كبيرتين - غرفة خادمة - مطبخ حديث مساحة الأرض : 5,600 قدم مربع كود رقم : VI 114632 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733