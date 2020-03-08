(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين فخم في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم كبيرة - صالتين - غرفة معيشة - مطبخين مجهزين - مخزن كبير - غرفة خادمة مع حمام خاص غرفة غسيل - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055370
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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