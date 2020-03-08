للبيع.مجمع فيلتين فخم في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم كبيرة - صالتين - غرفة معيشة - مطبخين مجهزين - مخزن كبير - غرفة خادمة مع حمام خاص غرفة غسيل - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733