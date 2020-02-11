للبيع.مجمع فيلتين فخم في شارع المطار أبوظبي مجمع فلتين رائع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخين - 6 حمامات - غرفة خادمة مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : VI 111214 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733