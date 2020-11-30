للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع هذا المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - مجلس - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين - مغاسل طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - صالة معيشة - 3 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CO 116228 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074584
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