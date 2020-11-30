(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع هذا المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - مجلس - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - حمامين - مغاسل طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - صالة معيشة - 3 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CO 116228 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074583
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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