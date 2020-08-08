للبيع | مجمع فيلتين على زاويتين و 3 شوارع | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 10 غرف نوم - مجلسين - 3 صالات - 3 مطابخ - غرفة خادمة - 11 حمام مواقف بالطابق الباسمينت مساحة الأرض : 13,850 قدم مربع كود رقم : CO 114022 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733