للبيع | مجمع فيلتين على زاويتين و 3 شوارع | المشرف أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع فيلتين على زاويتين و 3 شوارع | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع فيلتين على زاويتين و 3 شوارع | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 10 غرف نوم - مجلسين - 3 صالات - 3 مطابخ - غرفة خادمة - 11 حمام مواقف بالطابق الباسمينت مساحة الأرض : 13,850 قدم مربع كود رقم : CO 114022 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064462
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