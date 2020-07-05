(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين | شارع المطار أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 10 غرف نوم - صالة - مطبخ كود رقم : VI 108372 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062226
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل