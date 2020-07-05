للبيع | مجمع فيلتين | شارع المطار أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 10 غرف نوم - صالة - مطبخ كود رقم : VI 108372 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً