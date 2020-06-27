(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين | شارع الفلاح أبوظبي مجمع فيلتين على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : غرفة نوم ماستر - منطقة طعام - صالة - غرفة خادمة - حمامين - غرفة الغسيل - مخزن طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - صالتين - مصعد - مطبخ طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - مطبخ - غرفتين نوم - حمام طابق ثاني : غرفة نوم ماستر - صالة - غرفتين خدم - مطبخ - غرفة مكوي - حمام منطقه خارجية : غرفة سائق مع حمام - غرفة غسيل - مطبخ - مواقف سيارات - حديقة كود رقم : VI 115144 يمكنكم التواصل : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061607
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