للبيع.مجمع فيلتين | سكني مفروش | 3 طوابق | الكبيسي العين مجمع فيلتين سكني مكون من 3 طوابق يحتوي على 14 شقة تتكون كل شقة من : غرفتين - صالة مميزات المجمع : أثاث كامل - منطقة استرخاء - غرفة جلوس - فريق حرس - خدمة الصيانة - 24 خدمة تنظيف كاميرات - موقف سيارات - قاعة الاجتماعات - تأمين شامل مساحة الأرض : 7750 قدم مربع كود رقم : CD980387 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733