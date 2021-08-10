للبيع.مجمع فيلتين سكني مفروش | 3 طوابق | الخبيصي مجمع فيلتين سكني مكون من : 3 طوابق يحتوي المجمع على : 14 شقة تتكون كل شقة من :غرفتين - صالة مميزات المجمع : أثاث كامل - منطقة استرخاء - غرفة جلوس - فريق حرس - خدمة الصيانة - 24 خدمة تنظيف كاميرات - موقف سيارات - قاعة الاجتماعات - تأمين شامل مساحة الأرض: 7750 قدم مربع كود رقم : CD 980287 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733