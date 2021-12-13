(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الاولى مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صالة كبيرة - غرفة خادمه مع حمام - غرفة سائق مع حمام غرفة غسيل - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي- حمام سباحة - مطبخ خارجي - غرفة حارس خارجيه الفيلا الثانية مقسمة لشقق : غرفتين وصالة -غرفة وصالة - أستوديو مساحة الأرض : 15,750 قدم مربع كود رقم : CD 981007 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114970
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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