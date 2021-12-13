للبيع.مجمع فيلتين | ربدان أبوظبي مجمع فلتين بموقع مميز الفيلا الاولى مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام - صالة كبيرة - غرفة خادمه مع حمام - غرفة سائق مع حمام غرفة غسيل - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي- حمام سباحة - مطبخ خارجي - غرفة حارس خارجيه الفيلا الثانية مقسمة لشقق : غرفتين وصالة -غرفة وصالة - أستوديو مساحة الأرض : 15,750 قدم مربع كود رقم : CD 981007 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404