للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالتين - مطبخين - غرفتين خادمة يوجد حمام سباحة لكل فيلا مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : CO 2361 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077692
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