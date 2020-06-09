للبيع | مجمع فيلتين رائع | منطقة المشرف أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين - غرفتين خادمة يوجد حمام سباحة لكل فيلا مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VI 2361 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733