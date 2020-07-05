للبيع | مجمع فيلتين رائع | مدينة خليفة أبوظبي المجمع يتكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة عائلة - مجلس - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - حوش طابق أول : 4 غرف ماستر - 4 حمامات مساحة الأرض : 9,900 قدم مربع كود رقم : VI 113989 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733