للبيع.مجمع فيلتين رائع في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين فخم كل فيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخين - 8 حمامات مساحة الأرض : 29,000 قدم مربع كود رقم : VI 112012 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733