(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين رائع في منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين فخم كل فيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخين - 8 حمامات مساحة الأرض : 29,000 قدم مربع كود رقم : VI 112012 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع ششركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052216
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل