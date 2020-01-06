للبيع.مجمع فيلتين رائع في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - صالة - 3 حمامات - مطبخ - غرفة غسيل/ كي - غرفة خادمة طابق أول : 3 غرف نوم - 3 حمامات - صالة - بلكونة طابق الرووف : غرفة نوم - حمام - تيراس - بلكونة طابق توب رووف مساحة الارض : 45,997.8 قدم مربع كود رقم : VI 108911 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733