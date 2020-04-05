للبيع.مجمع فيلتين رائع في المرور أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم فخمة - مجلس كبير - صالة واسعة - غرفة طعام - مطبخين مجهزين - 7 حمامات مساحة الأرض : 5,600 قدم مربع كود رقم : VI 3026 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733