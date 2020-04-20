للبيع.مجمع فيلتين رائع في الزعاب أبوظبي هذا المجمع مكون من فيلتين : الفيلا الكبيرة مكونة من : 12 غرفة نوم ماستر - مجلس كبير - 4 مطابخ - ملحق كبير الفيلا الصغيرة مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن مساحة الأرض : 8000 قدم مربع كود رقم : VI 108384 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733