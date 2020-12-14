(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين رائع | على زاوية وشارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة كبيرة - 8 حمامات الفيلا الثانية مكونة من : مكونة من شقتين كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة 2 أستديو مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CO 110638 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076041
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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