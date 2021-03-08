للبيع.مجمع فيلتين | رائع | بني ياس أبوظبي مقسم إلى 5 شقق كل شقة تتكون من : غرفتين نوم - صالة - مجلس مساحة الأرض : 4,400 قدم مربع كود رقم : CO 114710 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733