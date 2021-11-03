للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي تجاري كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة الكهرباء - غرفة جلوس - صالة - 2 حمام - 2 مطبخ الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مكتب رووف - توب رووف كود رقم : CD 979110 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رخصة التسجيل العقاري : 53733