للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين تجارية كل فيلا لها مدخل خاص كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - مطبخ طابق أول : غرفة ماستر - غرفتين نوم الرووف : غرفة خدامة مع الحمام مساحة الأرض : 2,475 قدم مربع كود رقم : VI 114679 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733