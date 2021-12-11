للبيع.مجمع فيلتين | بوابة الشرق أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | بوابة الشرق أبوظبي مجمع فيلتين مقسم الى : 5 شقق كل شقة مكونة من :غرفتين نوم - صالة - مجلس مساحة الأرض : 4,400 قدم مربع كود رقم : CD 964869 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114795
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