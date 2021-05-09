للبيع.مجمع فيلتين | بني ياس أبوظبي المجمع 2 فيلا مقسمة على 5 شقق تتكون كل شقة من : 2 غرف نوم – قاعة - مجلس مساحة الأرض : 4،400 قدم مربع كود رقم : CD 964869 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733 شركة فاين هوم العقارية : فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة في وكالة التنظيم العقاري (RERA) حائزة على العديد من الجوائز. تأسست منذ عام 2004 وتعمل لمدة 15 عامًا ،