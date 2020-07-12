للبيع | مجمع فيلتين بدخل مميز | شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن طابق أول : 4 غرف نوم - حمامين - بلكونة الرووف غرفة نوم - حمام مساحة الأرض : 5,000 قدم مربع كود رقم : VI 114918 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733