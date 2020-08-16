(للبيع)
|للبيع | مجمع فيلتين بدخل مميز جدا | المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن طابق أول : 4 غرف نوم - حمامين - بلكونة الرووف : غرفة نوم - حمام كود رقم : CO 114918 مساحة الأرض : 5,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065110
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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3,500,000 درهم
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