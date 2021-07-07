(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالتين - مطبخين - غرفتين خادمة يوجد حمام سباحة لكل فيلا مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : CD 965382 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099186
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