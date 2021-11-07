(للبيع)
|للبيع .مجمع فيلتين | المشرف أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : 3 غرف ماستر - غرفتين - حمام مشترك - مطبخينش الطابق الأول : غرفتين - غرفة خدامة - مخزن - حمامين المجمع مجددة بالكامل كود رقم : CD 980902 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رقم التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110349
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