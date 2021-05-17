للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي مجمع فيلتين مكون من : 16 شقة : غرفة - صالة 12 استوديو مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CD 979241 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2093991
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