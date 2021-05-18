للبيع.مجمع فيلتين | القرم الشرقية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع فيلتين | القرم الشرقية أبوظبي مجمع فيلتين ويوجد أرض فضاء لفيلا ثالثة كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام- صالة معيشة - مطبخ - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة- مطبخ تحضيري - 4 حمامات الطابق الرووف : غرفتين نوم - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - غرفة غسيل - 3 حمامات التوب رووف ملاحق خارجية : 3 مطابخ خارجية - 3 أستور - 3 غرف نوم ماستر كود رقم : CD 979966 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094153
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