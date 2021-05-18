(للبيع)
|للبيع.مجمع فيلتين | القرم الشرقية أبوظبي مجمع فيلتين ويوجد أرض فضاء لفيلا ثالثة كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة طعام- صالة معيشة - مطبخ - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة- مطبخ تحضيري - 4 حمامات الطابق الرووف : غرفتين نوم - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - غرفة غسيل - 3 حمامات التوب رووف ملاحق خارجية : 3 مطابخ خارجية - 3 أستور - 3 غرف نوم ماستر كود رقم : CD 979966 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094153
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