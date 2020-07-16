للبيع | مجمع فيلتين | الخالدية أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع فيلتين | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع فيلتين | الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس - 2 مطبخ - غرفة طعام - 6 حمامات - حوش مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : CO 110980 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 02692300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063088
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