للبيع | مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر | منطقة المقطع أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر | منطقة المقطع أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر | منطقة المقطع أبوظبي مجمع فيلتين اطلالة مباشرة على البحر كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس كبير - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مودرن - 6 حمامات مساحة الأرض : 8,000 قدم مربع كود رقم : VI 2948 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرك فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061151
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