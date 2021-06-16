(للبيع)
|للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئيسي كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : مخزنين - جيم - ساونا - غرفة غسيل طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين حريمي ورجالي- غرفة عائلة - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة طعام طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 6 غرف نوم - غرفتين جلوس الرووف : غرفتين نوم - غرفة عائلية كود رقم : CD 979096 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097165
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