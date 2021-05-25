للبيع.مجمع فليتين تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئيسي كل فيلا مكونة من : طابق بسمنت - مخزنين - جيم - ساونا - غرفة غسيل طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين حريمي ورجالي - غرفة عائلة - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة طعام طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 6 غرف نوم - غرفتين جلوس الرووف : غرفتين نوم - غرفة عائلية كود رقم : CD 979096 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042