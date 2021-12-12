(للبيع)
|للبيع.مجمع فليتين تجاري | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئيسي يصلح لأي نشاط تجاري (مستشفى) كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : مخزنين - جيم - ساونا - غرفة غسيل - حمام طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين حريمي ورجالي - غرفة عائلة - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة طعام - حمامين طابق أو ل: غرفتين نوم ماستر - 6 غرف نوم - غرفتين جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - غرفة عائلية - حمام كود رقم : CD 979096 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114812
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل