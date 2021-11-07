للبيع.مجمع فليتين تجاري | المشرف أبوظبي مجمع على شارعين منهم شارع رئيسي يصلح لأي نشاط تجاري (مستشفى) كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : مخزنين - جيم - ساونا - غرفة غسيل - حمام طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين حريمي ورجالي - غرفة عائلة - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة طعام - حمامين طابق أول : غرفتين نوم ماستر - 6 غرف نوم - غرفتين جلوس - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - غرفة عائلية - حمام مساحة المجمع : 21,700 قدم مربع كود رقم : CD 979096 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042