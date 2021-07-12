للبيع.مجمع فليتين | تجاري | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع رئيسي يصلح لأي نشاط تجاري (مستشفى) كل فيلا مكونة من : طابق باسمينت : مخزنين - جيم - ساونا - غرفة غسيل طابق أرضي :-غرفة نوم ماستر - مجلسين حريمي ورجالي - غرفة عائلة - غرفة دراسة - مطبخ - غرفة طعام طابق اول : غرفتين نوم ماستر - 6 غرف نوم - غرفتين جلوس الرووف : غرفتين نوم - غرفة عائلية مساحة الأرض : 21,700 قدم مربع كود رقم : CD 979096 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042