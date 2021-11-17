للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة الأطفال الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر الطابق الرووف : غرفة خادمة مع حمام - غرفة الغسيل كود رقم : CD 980348 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733