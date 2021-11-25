للبيع.مجمع فلتين | 3 طوابق| المويجي أبوظبي مجمع فلتين متلاصقتين يتكون من : 3 طوابق يحتوي على 28 شقة كل شقه تتكون من : غرفتين - صالة مفروشة بالكامل مع الاجهزة الكهربائية - جلسات للاستجمام -غرف استقبال - فريق حراسة صيانة على مدار السنة - كاميرات مراقبة - باركينج للسيارات - مكتب لاستقبال المستأجرين مساحة الارض : 5,384 قدم مربع كود رقم : CD 980368 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0526592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990