(للبيع)
|للبيع.مجمع فلتين | 3 طوابق| المويجي أبوظبي مجمع فلتين متلاصقتين يتكون من : 3 طوابق يحتوي على 28 شقة كل شقه تتكون من : غرفتين - صالة مفروشة بالكامل مع الاجهزة الكهربائية - جلسات للاستجمام -غرف استقبال - فريق حراسة صيانة على مدار السنة - كاميرات مراقبة - باركينج للسيارات - مكتب لاستقبال المستأجرين مساحة الارض : 5,384 قدم مربع كود رقم : CD 980368 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0526592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112704
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل