للبيع مجمع فلتين وملحق بمنطقة محمد بن زايد 5غرف كل فيلا

للبيع مجمع فلتين وملحق بمنطقة محمد بن زايد مساحة الارض ( 200×100 قدم ) كل فيلا تتكون مجلس وصاله ومطبخ وخمس غرف نوم كل فيلا بعداد ومدخل خاص وملحق خلفي يتكون من مجلس وصاله طعام وغرفتين الفلل حالتهم ممتازة العمر عشر سنوات السعر ( 7.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102