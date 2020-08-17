للبيع مجمع فلتين وملحق بمنطقة محمد بن زايد 5غرف كل فيلا

(للبيع)
|للبيع مجمع فلتين وملحق بمنطقة محمد بن زايد مساحة الارض ( 200×100 قدم ) كل فيلا تتكون مجلس وصاله ومطبخ وخمس غرف نوم كل فيلا بعداد ومدخل خاص وملحق خلفي يتكون من مجلس وصاله طعام وغرفتين الفلل حالتهم ممتازة العمر عشر سنوات السعر ( 7.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065246
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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3,500,000 درهم
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