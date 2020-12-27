للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد حالتهم ممتازة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد مساحة الارض ( 100×200 قدم ) كل فيلا تتكون من مجلس وصاله ومطبخ وخمس غرف نوم كل فيلا بعداد ومدخل خاص وملحق خلفي يتكون من مجلس وصاله طعام وصاله عائليه واسعه وغرفتين الفلل حالتهم ممتازة العمر عشر سنوات السعر ( 6.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102