للبيع.مجمع فلتين | موقع مميز | المرور | أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ضيوف - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة - حمامين طابق الروف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : CO 116208 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733