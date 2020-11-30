(للبيع)
|للبيع.مجمع فلتين | موقع مميز | المرور | أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ضيوف - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة - حمامين طابق الروف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : CO 116208 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074576
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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