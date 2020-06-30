للبيع | مجمع فلتين | منطقة المرور أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ضيوف - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة - حمامين طابق الرووف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : 116208 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733