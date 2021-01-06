(للبيع)
|للبيع. مجمع فلتين | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع فيلتين جديدتين أول ساكن مع ملحقات خارجية كل فيلا تتكون من : 7 غرف نوم ماستر - مطبخ - قاعة كبيرة - مجلس ملحقات خارجية : غرفة للخادمة - غرفة الغسيل - غرفة السائق كود رقم : CO 117375 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078928
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