للبيع. مجمع فلتين | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. مجمع فلتين | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع فيلتين جديدتين أول ساكن مع ملحقات خارجية كل فيلا تتكون من : 7 غرف نوم ماستر - مطبخ - قاعة كبيرة - مجلس ملحقات خارجية : غرفة للخادمة - غرفة الغسيل - غرفة السائق كود رقم : CO 117375 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078928
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