للبيع.مجمع فلتين كبير في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع فيلتين فخم كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 20000 قدم مربع كود رقم : VI 115980 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733